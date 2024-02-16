Eskişehir, Afyonkarahisar ve Bilecik\'te Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

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Eskişehir, Afyonkarahisar ve Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hırsızlık olaylarına karışan, çok sayı suç kaydı ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Afyonkarahisar, Bozüyük ve Eskişehir'de hırsızlık olaylarına karışan A.Ş. ve M.B. isimli şüpheliler, saklandıkları ikamete yapılan operasyon sonucu yakalandı. Şüphelilerin yapılan sorgularında, A.Ş.'nin 16 ayrı dosyadan arandığı ve 19 yıl 7 ay 5 gün hapis cezasının olduğu, M.B.'nin ise 1 dosyadan aranmasının olduğu ve 4 yıl 7 gün hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR