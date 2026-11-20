Eskişehir-Ankara kara yolunda yan yatan tır 1 kişiyi hafif yaraladı ve yolu kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir-Ankara kara yolunda sabah saatlerinde kontrolden çıkan tır yan yatarak yolu ulaşıma kapattı, kazada 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri inceleme başlatırken, tırın kaldırılması için çalışma yürütülüyor.
Eskişehir'de kontrolden çıkarak yan yatan tır yolu trafiğe kapatırken, kazada 1 kişi hafif yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Eskişehir- Ankara kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan tır, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Yan yatan tır kara yolunu ulaşıma kapatırken, kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yan yatan tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?