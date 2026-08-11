Karayolundaki otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Karayolundaki otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Karayolundaki otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
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Eskişehir-Bursa kara yolu Bursa istikametinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Eskişehir- Bursa kara yolunda henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ormanlık alana sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, kara yolunun Bursa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun sağ tarafında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevreyi yoğun duman altında bıraktı. Yoldan geçen sürücülere zor anlar yaşatan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden 3 araç sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler yakındaki ağaçlık ve ormanlık alana sirayet etmeden tamamen söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının tamamlandığı bölgede, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, İtfaiye, Ormana, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karayolundaki otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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