Eskişehir çevreyolunda aracın çarptığı 55 yaşındaki yaya ağır yaralandı

Eskişehir çevreyolunda aracın çarptığı 55 yaşındaki yaya Orhan K., ağır yaralandı.

Kaza, Ankara gidiş yönünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Y.N. idaresindeki 26 EJ 201 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 55 yaşındaki Orhan K.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaya ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Orhan K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.