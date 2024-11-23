Eskişehir\'de 1.2 Milyon TL\'lik Kaçak Makaron Ele Geçirildi

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Eskişehir'de polis ekiplerince bir iş yerinde piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan, 795 bin 360 dal içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tütün mamulleri kaçakçılığı kapsamında çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında bir işyerinde yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan, 795 bin 360 dal içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Konuyla alakalı M.D.K. isimli şahıs gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR