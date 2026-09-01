Eskişehir'de 1 Ayda 8 Çocuk ve 39 Dilenciye Müdahale: 16 Bin 924 TL Kamuya Aktarıldı

Eskişehir'de son 1 ay içerisinde sokakta çalıştırıldığı ve dilendirildiği belirlenen 8 çocuk ile 39 yetişkin dilenciye müdahale edildi.

Eskişehir Valiliği'nin sokakta çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, ağustos ayı içerisinde tespit edilen 8 çocuğa müdahale edildi. Sağlık ve aşı taramasına yönlendirilen çocukların zorunlu eğitim çağında oldukları belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda çocukların eğitime kazandırıldıkları öğrenildi.

Öte yandan, 39 yetişkin vatandaşın dilencilik yaptığı tespit edildi. Bu dilenciler arasındaki 17 kişinin farklı illerden geldiği belirlendi. Dilencilikten elde edilen 16 bin 924 TL ise kamuya aktarıldı.