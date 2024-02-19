Eskişehir'de 180 okul servisi denetlendi, 10 araca para cezası - Son Dakika
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Eskişehir'de 180 okul servisi denetlendi, 10 araca para cezası

Eskişehir\'de 180 okul servisi denetlendi, 10 araca para cezası

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından okul servislerine yönelik düzenlenen denetimlerde 180 araç kontrol edilirken, kusurlu bulunan 10 okul servisine 17 bin 758 TL para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 12 Şubat ile 19 Şubat tarihleri arasında okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

19.02.2024 11:47  Güncelleme: 11:48
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından okul servislerine yönelik düzenlenen denetimlerde 180 araç kontrol edilirken, kusurlu bulunan 10 okul servisine 17 bin 758 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 12 Şubat ile 19 Şubat tarihleri arasında okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Ekiplerin kendi sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde, 180 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucunda kusurlu olduğu tespit edilen 10 araç ve sahibine 17 bin 758 TL para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 180 okul servisi denetlendi, 10 araca para cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 180 okul servisi denetlendi, 10 araca para cezası - Son Dakika
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