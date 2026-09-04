Eskişehir'de 100 polisin katılımıyla yapılan uygulamada 10 araca 74 bin 828 TL ceza - Son Dakika
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Eskişehir'de 100 polisin katılımıyla yapılan uygulamada 10 araca 74 bin 828 TL ceza

Eskişehir\'de 100 polisin katılımıyla yapılan uygulamada 10 araca 74 bin 828 TL ceza
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Eskişehir'de 25 polis ekibi ve 100 memurun katılımıyla dün gece Büyükdere Mahallesi'nde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Denetimlerde 10 araca toplam 74 bin 828 TL idari para cezası kesilirken, 157 şahsın GBT sorgulaması tamamlandı.

Eskişehir'de 25 polis ekibinin katılımı ile gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında 10 araca toplam 74 bin 828 TL idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede dün gece Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. 25 ekip ve 100 polis memurunun katılımıyla sabit ve seyir halinde yapılan denetimlerde, şüpheli şahıslar ile araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde 157 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, 80 araç ise ekiplerce denetlendi. Kurallara uymadığı tespit edilen 10 araç sürücüsüne toplam 74 bin 828 TL trafik idari para cezası uygulandı. Uygulama genelinde herhangi bir başka olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Asayiş, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de 100 polisin katılımıyla yapılan uygulamada 10 araca 74 bin 828 TL ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 100 polisin katılımıyla yapılan uygulamada 10 araca 74 bin 828 TL ceza - Son Dakika
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