Eskişehir'de 109 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 109 Aranan Şahıs Yakalandı

21.07.2026 09:39
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Eskişehir'de, son bir haftada 109 aranan şahıs polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde, aranması bulunan 109 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 13-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelindeki 438 uygulama noktasında bin 559 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 69 şahıs, 5 yıla kadar aranan 27 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 10 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 3 şahıs olmak üzere toplam 109 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de 109 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 109 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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