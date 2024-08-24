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Eskişehir'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul eden 35 kişiye 77 bin 976 TL para cezası kesildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, 2024 yılı boyunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz meşgul eden 35 kişiye 77 bin 976 TL para cezası kesildi.

Eskişehir Valiliğince açıklanan rakamlara göre, Eskişehir'de 2024 yılı boyunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız arayan 35 kişiye 77 bin 976 TL para cezası kesildi. 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere arayanlara 2 bin 52 TL ceza verilirken, tekrarı halinde bu tutar iki katı halinde para cezası uygulanıyor.