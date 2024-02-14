Eskişehir\'de 116 şüpheli yakalandı

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Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulama çerçevesinde, aralarında hükümlülerin de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 116 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen uygulama çerçevesinde 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 8 şahıs, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 16 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs ve 10 yıl ve üzeri aranması olan 1 şahıs yakalandı. Çalışma sonucunda uyuşturucu madde üretmek veya kullanımı suçundan 9, dolandırıcılık suçundan 9, hırsızlık suçundan 16 ve yağma suçundan 1 ve çeşitli suçlardan 81 olmak üzere toplamda 116 şüphelinin yakalandığı öğrenilirken, şahıslardan 31'inin hükümlü ve 85'inin ifadeye yönelik aranmakta olduğu tespit edildi. - ESKİŞEHİR