Eskişehir'de 116 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 116 şüpheli yakalandı

Eskişehir\'de 116 şüpheli yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulama sonucunda, aralarında hükümlülerin de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 116 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında uyuşturucu madde üretimi ve kullanımı, dolandırıcılık, hırsızlık ve yağma gibi suçlardan arananlar bulunuyor. Şüphelilerden 31'i hükümlü, 85'i ise ifadeye yönelik aranmakta olduğu belirlendi.

14.02.2024 15:14  Güncelleme: 15:17
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Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulama çerçevesinde, aralarında hükümlülerin de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 116 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen uygulama çerçevesinde 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 8 şahıs, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 16 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs ve 10 yıl ve üzeri aranması olan 1 şahıs yakalandı. Çalışma sonucunda uyuşturucu madde üretmek veya kullanımı suçundan 9, dolandırıcılık suçundan 9, hırsızlık suçundan 16 ve yağma suçundan 1 ve çeşitli suçlardan 81 olmak üzere toplamda 116 şüphelinin yakalandığı öğrenilirken, şahıslardan 31'inin hükümlü ve 85'inin ifadeye yönelik aranmakta olduğu tespit edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 116 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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