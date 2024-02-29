Eskişehir'de 12 Operasyonda Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Tutuklama - Son Dakika
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Eskişehir'de 12 Operasyonda Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Tutuklama

Eskişehir\'de 12 Operasyonda Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Tutuklama

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 12 ayrı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonlarda 177 gram metamfetamin, 391 gram esrar, 58 gram bonzai, 1 gram eroin, 1 adet elektronik terazi, 12 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

29.02.2024 14:35  Güncelleme: 14:35
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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 12 ayrı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 1 Şubat ile 29 Şubat tarihleri arasında uyuşturucu madde ile mücadele amacıyla 12 farklı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 13 kişi serbest bırakıldı. Çalışmalar çerçevesinde yapılan aramalarda, 177 gram metamfetamin, 391 gram esrar, 58 gram bonzai, 1 gram eroin, 1 adet elektronik terazi, 12 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 12 Operasyonda Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 12 Operasyonda Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Tutuklama - Son Dakika
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