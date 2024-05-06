Eskişehir'de trafik denetimlerinde 14 bin 28 araç kontrol edildi, 4 bin 938 araca ceza yazıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de trafik denetimlerinde 14 bin 28 araç kontrol edildi, 4 bin 938 araca ceza yazıldı

Eskişehir\'de trafik denetimlerinde 14 bin 28 araç kontrol edildi, 4 bin 938 araca ceza yazıldı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 14 bin 28 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 4 bin 938 araca toplamda 10 milyon 632 bin TL para cezası uygulandı. Ayrıca 180 araç trafikten men edildi. Aynı dönemde 38 yaralanmalı ve 61 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi.

06.05.2024 13:14
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Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 14 bin 28 araç kontrol edilirken, 4 bin 938 araca 10 milyon 632 bin TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince 29 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde trafik denetimi düzenlendi. Denetimlerde, toplamda 14 bin 28 araç kontrol edilirken, kusurlu bulunan 4 bin 938 araca toplamda 10 milyon 632 bin 699 TL para cezası uygulandı. Ayrıca denetimlerde, 180 araç trafikten men edildi.

Polis ekiplerince kentte meydana gelen 38 adet yaralanmalı, 61 adet maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de trafik denetimlerinde 14 bin 28 araç kontrol edildi, 4 bin 938 araca ceza yazıldı - Son Dakika

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