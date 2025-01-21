Eskişehir'de 175 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 175 Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir\'de 175 Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 175 şahıs yakalandı.

21.01.2025 10:10
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 175 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslarla ilgili çalışma yapıldı. İl genelinde 13-20 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, 190 uygulama noktasında bin 657 personel görevlendirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 140 şahıs, 5 yıla kadar aranan 27 şahıs, 5 ila 10 yıla kadar aranan 6 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranan 2 şahıs olmak üzere toplam 175 şahsın yakalandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 175 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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