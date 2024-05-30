Eskişehir\'de 18 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı

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Eskişehir'de kayıp ihbarı yapılan Erhan Küpray'ın 18 yıl önce işlenen öldürülmesi ile gözaltına alınan yakın arkadaşı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yardım ettiği belirlenen şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de 2006 yılında hakkında kayıp ihbarı yapılan Erhan Küpray'ın, aynı tarihlerde Kütahya'da öldürüldüğünü ve cesedin tanınmaz halde olduğu için kimliğinin tespit edilemediğini belirleyen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 yıl önce işlenen cinayeti aydınlattı. Erhan Küpray'ı öldüren yakın arkadaşı ve iş ortağı olan A.K. (51) ile kendisine yardım ettiği belirlenen şüpheli Y.Ş. (63) adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR