Eskişehir'de 18 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de 18 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı

Eskişehir\'de 18 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı

Eskişehir'de kayıp ihbarı yapılan Erhan Küpray'ın 18 yıl önce öldürüldüğü ve cinayetin faili ile yardım eden şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Yakın arkadaşı ve iş ortağı olan A.K. tutuklanırken, yardım eden şüpheli Y.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30.05.2024 21:28
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Eskişehir'de kayıp ihbarı yapılan Erhan Küpray'ın 18 yıl önce işlenen öldürülmesi ile gözaltına alınan yakın arkadaşı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yardım ettiği belirlenen şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de 2006 yılında hakkında kayıp ihbarı yapılan Erhan Küpray'ın, aynı tarihlerde Kütahya'da öldürüldüğünü ve cesedin tanınmaz halde olduğu için kimliğinin tespit edilemediğini belirleyen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 yıl önce işlenen cinayeti aydınlattı. Erhan Küpray'ı öldüren yakın arkadaşı ve iş ortağı olan A.K. (51) ile kendisine yardım ettiği belirlenen şüpheli Y.Ş. (63) adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Polisiye, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 18 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 18 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı - Son Dakika
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