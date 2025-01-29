Eskişehir'de 19 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

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Eskişehir'de, hakkında çeşitli suçlardan 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Odunpazarı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olarak Aranan Şahısların yakalanmasına yönelik yapılan ortak çalışmalar sonucunda; hakkında Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık ve diğer bir suçtan toplamda 19 yıl 5 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.N., isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR