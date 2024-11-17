Eskişehir'de 2 Firari Yakalandı

Eskişehir'de 5 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari, polis ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde farklı suçlardan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. ve yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.K. yakalandı. Şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR
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