Eskişehir'de 2 Kez Silahlı Saldırı

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Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var

Kar maskeli saldırgan silahı tutukluk yapınca husumetlisi yerine yoldan geçen şahsı böyle vurdu

Silahlı saldırgan ilk saldırısında vuramadığı husumetlisi için 4 saat sonra tekrar geldi

İlk saldırıda yanlışlıkla yoldan geçen vatandaşı, ikinci saldırıda husumetlisini vurdu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kar maskeli bir şahıs, husumetli olduğu iddia edilen kişiye yönelik 4 saat arayla 2 kez silahlı saldırı gerçekleştirdi. İlk saldırısında hedefini ıskalayan saldırgan olay yerinden geçen bir vatandaşı yaralarken, ikinci saldırısında husumetlisini sırtından yaraladı.

Olay, Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzünü kar maskesi ile gizleyen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs ilk olarak 22.00 sularında bölgeye gelerek husumetli olduğu iddia edilen eğlence mekanı çalışanı F.G.'ye yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi. Silahının tutukluk yapması nedeniyle ilk esnada F.G.'yi vuramayan şüpheli, kaçarken ettiği rasgele ateş sonucunda şans eseri oradan geçen G.H. isimli genci yaraladı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olay sonrasında yaralanan G.H., 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk saldırısında husumetlisi F.G.'yi vuramayan kar maskeli saldırgan, yaklaşık 4 saat sonra aynı yere tekrar geldi. Çalıştığı eğlence mekanından çıkan ve evine gittiği esnada ikinci kez silahlı saldırıya uğrayan F.G., sırtından vurularak yaralandı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan F.G., tedavi altına alındı.

Aynı kişi tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı silahlı saldırıda yaralanan G.H.'nin ve F.G.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Saldırıları gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelinin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından geniş çalışma başlatıldı.