Eskişehir\'de 200 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli bir şahsın aracında yapılan aramalarda, 24 poşet içerisinde toplam 200 kilogram bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin çalışması neticesinde 1 şüpheli şahsın yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak tütünü Adıyaman ilinden Bursa iline götüreceği bilgisi alındı. Şüpheli şahsın içerisinde bulunduğu araç Sivrihisar ilçesinde jandarma ekiplerince durdurularak arama yapıldı. Aramada 24 poşet içerisinde toplam 200 kilogram bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR