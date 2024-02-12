Eskişehir'de 205 Okul Servis Aracına Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 205 Okul Servis Aracına Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir\'de 205 Okul Servis Aracına Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde 205 adet okul servis aracı kontrol edilirken, 5 araca 18 bin 483 TL para cezası yazıldı. Denetimlerde kusurlu bulunan 5 okul servisine toplamda 18 bin 483 TL para cezası kesildi. Ayrıca okul servisi şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi.

12.02.2024 14:11  Güncelleme: 14:13
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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde 205 adet okul servis aracı kontrol edilirken, 5 araca 18 bin 483 TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından jandarma sorumluluk bölgesinde okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 205 okul servis aracı kontrol edildi. Kusurlu bulunan 5 okul servisine toplamda 18 bin 483 TL para cezası kesildi.

Ayrıca okul servisi şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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