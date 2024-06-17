Eskişehir'de 22 Bin Araç ve Sürücü Kontrol Edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de 22 Bin Araç ve Sürücü Kontrol Edildi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak trafik denetimlerinde 22 bin 39 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler sonucunda birçok trafik ihlali tespit edilirken, 325 araç trafikten men edildi ve binlerce trafik cezası yazıldı.

17.06.2024 12:25
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince ortak gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 22 bin 39 araç ile sürücü kontrolü gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik denetimi yapıldı. İl genelinde 10 ila 17 Haziran tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda; 2 bin 443 yük taşımacılığı, 609 yolcu taşımacılığı, 2 bin 99 alkol denetimi, 22 bin 39 araç/sürücü, 848 adet motosiklet ve 4 bin 740 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda 325 araç trafikten men edilirken, 7 bin 809 trafik cezası yazıldı ve 105 sürücü belgesine el kondu. Ayrıca ekiplerce 70 yaralanmalı ve 74 maddi hasarlı trafik kazasıyla ilgili de inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 22 Bin Araç ve Sürücü Kontrol Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 22 Bin Araç ve Sürücü Kontrol Edildi - Son Dakika
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