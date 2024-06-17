Eskişehir'de 22 Bin Araç ve Sürücü Kontrol Edildi

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince ortak gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 22 bin 39 araç ile sürücü kontrolü gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik denetimi yapıldı. İl genelinde 10 ila 17 Haziran tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda; 2 bin 443 yük taşımacılığı, 609 yolcu taşımacılığı, 2 bin 99 alkol denetimi, 22 bin 39 araç/sürücü, 848 adet motosiklet ve 4 bin 740 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda 325 araç trafikten men edilirken, 7 bin 809 trafik cezası yazıldı ve 105 sürücü belgesine el kondu. Ayrıca ekiplerce 70 yaralanmalı ve 74 maddi hasarlı trafik kazasıyla ilgili de inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR