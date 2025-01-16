Eskişehir'de 24 Bin Çiftçiye 1.4 Milyar TL Destek - Son Dakika
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Eskişehir'de 24 Bin Çiftçiye 1.4 Milyar TL Destek

Eskişehir'de 2024'te 24 bin çiftçiye 1.377 milyar TL nakdi destek ödemesi yapıldı.

16.01.2025 14:50
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2024 yılında tarımsal destekleme çerçevesinde teşvik çerçevesinde yer alan 24 bin çiftçiye 1 milyar 377 milyon TL'lik nakdi destek ödemesi yapıldığı belirtildi.

2024 yılı faaliyetleri ile ilgili Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, kurumun tarım ve hayvancılık alanında yürüttüğü faaliyetler ile birlikte çiftçi ve besicilere sağlanan destekler hakkında bilgiler verildi. Açıklamada, "2024 yılında gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmaların detayları belli oldu. Tarımsal destekler alanında bitkisel üretim, hayvansal üretim ve kırsal kalkınma yatırımlarının teşviki amacıyla kayıt altına alınan 24 bin çiftçiye 1 milyar 377 milyon TL nakdi destek ödemesi yapıldı.

Yaygınlaştırılması ve Kontrolü, Tohumculuğun Geliştirilmesi Projeleri ile çiftçilerimize 11,5 milyon TL'nin üzerinde ayni destek sağlandı.

Tabii Afet Telafi Ödemesi Faaliyetleri çerçevesinde tabii afetlerden zarar gören 11 ilçede toplam bin 352 çiftçimize Cumhurbaşkanlığı tarafından tahsis edilen 9 milyon TL'nin üzerinde nakdi destek sağlandı.

401 idari yaptırım kararıyla toplam 31 Milyon 670 Bin TL idari para cezası uygulandı.

Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Faaliyetleri alanında gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik 10 bin 651 denetim gerçekleştirildi. 123 işletmeye mevzuata aykırılık nedeniyle 17,4 Milyon TL cezai işlem uygulandı.

2 milyon 232 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvana şap, brucella, kuduz, çiçek, şarbon ve PPR(Veba) aşısı yapıldı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2024 yılında gerçekleştirilen faaliyetler 2025 yılında da katlanarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 24 Bin Çiftçiye 1.4 Milyar TL Destek - Son Dakika

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