Eskişehir'de 33 Şüpheliye 3.5 Milyon TL'lik Dolandırıcılık İddianamesi - Son Dakika
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Eskişehir'de 33 Şüpheliye 3.5 Milyon TL'lik Dolandırıcılık İddianamesi

Eskişehir\'de 33 Şüpheliye 3.5 Milyon TL\'lik Dolandırıcılık İddianamesi

Eskişehir'de araçlarını satmak isteyenleri sahte dekontla kandıran ve araçları başkasına satarak 3.5 milyon TL dolandıran 33 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Şüpheliler, internet üzerinden araç sahiplerini arayarak pazarlık yapıp sahte dekontla para transferi gerçekleştiriyor ve ardından araçları başka kişilere satıyordu. Yargılama süreci başladı ve şüphelilere toplamda 672 yıl hapis cezası isteniyor.

16.05.2024 14:29
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Eskişehir'de, aracını satmak isteyenleri, sahte dekontla para transferinin gerçekleştiğine dair kandıran ve aracı üzerine aldıktan sonra başkasına satarak toplamda yaklaşık 3.5 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan 33 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Eskişehir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu ekiplerince tarafından şüphelilerin, araçlarını internetten satışa çıkaran vatandaşları başka kişilerinin üzerine açılmış GSM hatlarından aradıkları, pazarlık sonucu anlaştıkları tespit edildi. Daha sonra araç sahiplerine özellikle bankaların EFT havale işlemlerini kapattığı saatlere randevu verdikleri, hazırlanan sahte dekont ile para transferine mağdurları inandırdıktan sonra noterde devir işlemlerini gerçekleştirip, daha sonra şüphelilerin, aracı 2. ve 3. şahıslara sattığı belirlendi. Bu yöntemi 33 şüphelinin 11 kişiyi dolandırdığı ve yaklaşık 3,5 milyon TL haksız kazanç elde etkileri tespit edildi.

Dolandırıcılar hakkında hazırlanan iddianame kabul edilirken yargılama 3. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşecek. Dolandırıcılıkla ilgili 1 şüpheli hakkında 228 yıl, 2 şüpheli hakkında 108 yıl, 2 şüpheli hakkında 88 yıl, 7 şüpheli hakkında 84 yıl, 2 şüpheli hakkında 64 yıl, 5 şüpheli hakkında 44 yıl ve 14 şüpheli hakkında 24 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başlanacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 33 Şüpheliye 3.5 Milyon TL'lik Dolandırıcılık İddianamesi - Son Dakika

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