Eskişehir\'de 3 Aranan Şahıs Yakalandı

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Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde farklı suçlardan aranan 3 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, M.Ö. isimli şüphelinin çekle ilgili karşılıksız işlem yapılmasına sebebiyet verme suçundan 6 milyon 50 bin 213 TL kesinleşmiş para cezasının ile Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan aranmasının olduğu, E.K. isimli şüphelinin hırsızlık suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve S.Y. isimli şüphelinin hakkında hırsızlık suçundan 8 yıl 8 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheliler adli işlemlerin akabinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR