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Eskişehir'de 3 Hırsız Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 3 Hırsız Yakalandı

Eskişehir'de meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayında 270 bin TL değerinde eşya çalan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin kullandığı araçta sahte plaka tespit edildi ve şüphelilere 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan işlem başlatıldı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi ve çalınan eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Eskişehir\'de 3 Hırsız Yakalandı
20.01.2024 - 13:38,
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Eskişehir'de 3 ayrı hırsızlık olayında yaklaşık 270 bin TL değerinde eşya çalan 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçesi'nde farklı zamanlarda meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayında yaklaşık 270 bin TL değerinde malzeme çalan şahısların yakalanması amacıyla polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalarda, H.K., O.K., ve A.Y. isimli şüpheliler, içinde bulunduğu araç durdurularak yakalandı. Kullandıkları aracın plakasının başka bir araca ait olduğu tespit edilen şüpheliler hakkında 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şüphelilerin gerçekleştirdiği 250 bin TL değerindeki hırsızlığı malzemeleri de ele geçirilerek sahibine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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