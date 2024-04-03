Eskişehir\'de 389 araca 340 bin 390 lira trafik cezası kesildi

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Eskişehir'de trafik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, abartılı egzoz ve park hataları yüzünden 389 araca 340 bin 390 lira idari para cezası kesildi.

Yapılan açıklamaya göre; 27 Mart 3 Nisan 2024 tarihleri arasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 araç sürücüsüne abartılı egzoz kullandıkları gerekçesi ile 64 bin 390 TL, 6 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak suçundan 4 bin 140 TL ve 373 araca da taşıt yolu üzerinde park ihlali suçundan 271 bin 860 TL olmak üzere; toplamda 340 bin 390 TL cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR