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Eskişehir'de 397 Sürücüye 634 Bin 454 TL Para Cezası - Son Dakika
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Eskişehir'de 397 Sürücüye 634 Bin 454 TL Para Cezası

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 397 sürücüye toplamda 634 bin 454 TL para cezası kesildi. Denetimler sonucunda 81 araç trafikten men edilirken, 4 sürücünün sürücü belgesi geri alındı. Aynı dönemde 99 vatandaşa trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ve güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildi.

Eskişehir\'de 397 Sürücüye 634 Bin 454 TL Para Cezası
02.01.2024 - 12:29,
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Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 397 sürücüye 634 bin 454 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından jandarma sorumluluk bölgesinde 25-31 Aralık tarihleri arasında trafik denetimleri gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde 10 bin 637 sürücü/araç kontrol edildi ve trafik kurallarına uymadığı etmediği tespit edilen 397 sürücüye 634 bin 454 TL Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı kesildi. Denetimler sonucunda 81 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 4 sürücünün sürücü belgesi geri alındı.

Aynı dönem içerisinde Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 99 vatandaşa da trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ile güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildiği bilgisi paylaşıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 397 Sürücüye 634 Bin 454 TL Para Cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de 397 Sürücüye 634 Bin 454 TL Para Cezası - Son Dakika
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