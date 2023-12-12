Eskişehir\'de 4 ayrı araçtan hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de 4 ayrı araçtan hırsızlık yaptığı tespit edilen ve polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçesi'nde 2 Aralık ile 4 Aralık tarihleri arasında meydana gelen 4 ayrı araçtan hırsızlık olayıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler neticesinde kimlikleri tespit edilen hırsızlık şüphelileri Z.D., C.M. ve F.Y.P., ekiplerin düzenlediği operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara ait evlerde yapılan aramalarda, suç eşyası olduğu değerlendirilen 6 adet araç teybi, 8 adet hoparlör, 1 adet pandizot ve 2 adet anfi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR