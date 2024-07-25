Eskişehir'de 429 Araç Sürücüsüne İşlem Yapıldı

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Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda farklı ihlallerden 429 araç sürücüsüne işlem yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17 ile 24 Temmuz tarihleri arasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce abart egzozlu araç ve hatalı parklanmalara yönelik denetim yapıldı. Polis ekiplerince yapılan denetimlerde; 10 araç sürücüsüne abart egzozlu araç kullanmaktan, 119 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan, 300 araca taşıt yolu üzerinde park ihlali yapmaktan sürücüleri hakkında işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR