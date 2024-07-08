Eskişehir\'de 43 litre sahte içki ele geçirildi

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Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 43 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 şüpheli şahsın temin ettiği kaçak alkollü içkileri ikametinde bulundurduğu öğrenildi. Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Savcısı'nın şüpheli şahsın Odunpazarı İlçesi'nde bulunan ikametinde yapılan aramada, 43 litre sahte bandrolsüz ve faturasız içki ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheli hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR