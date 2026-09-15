Eskişehir'de 46 okul servis aracı denetimden geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de 46 okul servis aracı denetimden geçirildi

Eskişehir\'de 46 okul servis aracı denetimden geçirildi
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Eskişehir'de 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla polis ekipleri okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. 14 Eylül 2026'da 07.30-17.00 saatleri arasında 46 okul servis aracı durdurulup mevzuata uygunluk, sürücü belgeleri ve rehber personel kontrol edildi; denetimlerin dönem boyunca süreceği belirtildi.

Eskişehir'de 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte polis ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim döneminin açılması dolayısıyla öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını mercek altına aldı. 14 Eylül 2026 tarihinde 07.30 ile 17.00 saatleri arasında icra edilen denetimler kapsamında toplam 46 okul servis aracı durduruldu. Ekipler; araçların mevzuata uygunluğunu, sürücü belgelerini ve araçlarda görevli rehber personeli tek tek kontrol etti.

Denetimlerin eğitim dönemi boyunca süreceği belirtildi

Öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınmasını amaçlayan denetim faaliyetlerinin, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi süresince aralıksız ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Servis aracı, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Rehber, Eylül, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de 46 okul servis aracı denetimden geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 46 okul servis aracı denetimden geçirildi - Son Dakika
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