Eskişehir'de 500 bin TL değerindeki ev eşyası çalma olayında 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 500 bin TL değerindeki ev eşyası çalma olayında 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir\'de 500 bin TL değerindeki ev eşyası çalma olayında 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de bir ikametten gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Yapılan aramalarda 500 bin TL değerinde eşya ele geçirildi.

30.05.2024 15:02
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Eskişehir'de 500 bin TL değerindeki ev eşyasının çalınması olayıyla ilgili polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sonucu yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Odunpazarı İlçesi'nde bulunan bir ikametten gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Yapılan aramalarda ise toplam değeri 500 bin TL olan 38 adet şarjlı süpürge, 1 adet klima ve 4 adet kazanlı ütü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 500 bin TL değerindeki ev eşyası çalma olayında 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 500 bin TL değerindeki ev eşyası çalma olayında 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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