Eskişehir'de 7 bin kişiyle geniş çaplı denetim - Son Dakika
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Eskişehir'de 7 bin kişiyle geniş çaplı denetim

Eskişehir\'de 7 bin kişiyle geniş çaplı denetim

Eskişehir'de yapılan denetimlerde 7 bin 250 kişi ve 108 araç kontrol edildi, 9 şahıs hakkında işlem yapıldı.

13.11.2024 11:38
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Eskişehir'de polis ve bekçi ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 7 bin 250 kişi ve 108 araç kontrol edilirken, 9 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından denetim gerçekleştirildi. Odunpazarı ve Tepebaşı ilçe emniyet müdürlükleri personellerinde kent merkezinde gerçekleştirilen denetimlerde, 6 bin 428 kişi ve 28 araç kontrol edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından da kentte bulunan kız öğrenci yurtlarının çevresinde yapılan denetimlerde, 822 kişi ve 80 araç kontrol edildi.

Denetimlerde, 3 kişinin farklı suçlardan arandığı, 4 kişinin kayıp olarak arandığı ve 1 kişinin yoklama kaçağı olduğu belirlendi. Ayrıca motosiklet sürücüsü 1 kişiye de işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 7 bin kişiyle geniş çaplı denetim - Son Dakika

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