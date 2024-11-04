Eskişehir'de 79 Yaşındaki Adamın Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de 79 Yaşındaki Adamın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Eskişehir\'de 79 Yaşındaki Adamın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Ural Alpçetin, yaklaşık 2 aydır yaşadığı inşaatın bodrumunda hayatını kaybetti.

04.11.2024 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de yaklaşık 2 aydır bir inşaatın bodrumunda yaşayan 79 yaşındaki Ural Alpçetin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Tepebaşı İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Çilem Caddesi üzerinde geçtiğimiz yıllarda yarım bırakılan inşaata giden Ekrem Turan ve arkadaşı, bodrum katta hareketsiz şekilde yerde yatan birisi ile karşılaştı. İhbar üzerine inşaata sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan incelemede 79 yaşındaki Ural Alpçetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Alpçetin'in cenazesi Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arkadaşıyla inşaata gelen ve Ural Alpçetin'i cansız yatarken gören Ekrem Turan, "İnşaatın sahibi burayı başka birine verecekmiş. Kendisi arkadaşım, aradı ve "İnşaatı bir kontrol et. Maliyet ne çıkar, bizi kurtarır mı?" dedi. İnşaatı kontrol ederken vatandaşla karşılaştık. 155'i aradım, onlar da hemen irtibat sağladılar ama şahsı tanımıyorum" dedi.

Hayatını kaybeden 79 yaşındaki Ural Alpçetin'in eşiyle yaşadığı problemlerden dolayı evinden ayrıldığı ve yaklaşık 2 aydır inşaatta kaldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 79 Yaşındaki Adamın Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 TİM Başkanı Gültepe’den “faiz“ çıkışı: Ülke batıyor TİM Başkanı Gültepe'den "faiz" çıkışı: Ülke batıyor
17:02 DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu
15:31 Kayyumlar sonrası AK Parti’den ilk açıklama 127. maddeye dikkat çekildi Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi
15:25 Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş’tan randevu istedi Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi
08:27 Görevden alınan Ahmet Türk’ten ilk açıklama: Guinness Rekorlar Kitabı’na girdim herhalde Görevden alınan Ahmet Türk'ten ilk açıklama: Guinness Rekorlar Kitabı'na girdim herhalde
08:19 Ambulansa Saldırı Anları Kamerada Ambulansa Saldırı Anları Kamerada
08:11 Trabzonspor-Fenerbahçe maçında topun oyunda kaldığı süre çok konuşulur Trabzonspor-Fenerbahçe maçında topun oyunda kaldığı süre çok konuşulur
08:08 Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar
07:53 Devre arası hakemi eleştiren Tolga Zengin maç sonu yayına çıkmadı Devre arası hakemi eleştiren Tolga Zengin maç sonu yayına çıkmadı
07:34 Edin Dzeko’dan VAR hakemine olay sözler: Tuvalete gitti herhalde Edin Dzeko'dan VAR hakemine olay sözler: Tuvalete gitti herhalde
07:28 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
07:14 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum ile AK Partili Başkan arasında Fenerbahçe polemiği Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum ile AK Partili Başkan arasında Fenerbahçe polemiği
23:37 İsrail’e giden gemiye Haydarpaşa Limanı’nda baskın İsrail'e giden gemiye Haydarpaşa Limanı'nda baskın
23:29 Jose Mourinho’dan olay yaratacak paylaşım Jose Mourinho'dan olay yaratacak paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 18:38:14. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 79 Yaşındaki Adamın Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.