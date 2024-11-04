Eskişehir\'de 79 Yaşındaki Adamın Cansız Bedenine Ulaşıldı

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Eskişehir'de yaklaşık 2 aydır bir inşaatın bodrumunda yaşayan 79 yaşındaki Ural Alpçetin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Tepebaşı İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Çilem Caddesi üzerinde geçtiğimiz yıllarda yarım bırakılan inşaata giden Ekrem Turan ve arkadaşı, bodrum katta hareketsiz şekilde yerde yatan birisi ile karşılaştı. İhbar üzerine inşaata sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan incelemede 79 yaşındaki Ural Alpçetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Alpçetin'in cenazesi Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arkadaşıyla inşaata gelen ve Ural Alpçetin'i cansız yatarken gören Ekrem Turan, "İnşaatın sahibi burayı başka birine verecekmiş. Kendisi arkadaşım, aradı ve "İnşaatı bir kontrol et. Maliyet ne çıkar, bizi kurtarır mı?" dedi. İnşaatı kontrol ederken vatandaşla karşılaştık. 155'i aradım, onlar da hemen irtibat sağladılar ama şahsı tanımıyorum" dedi.

Hayatını kaybeden 79 yaşındaki Ural Alpçetin'in eşiyle yaşadığı problemlerden dolayı evinden ayrıldığı ve yaklaşık 2 aydır inşaatta kaldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR