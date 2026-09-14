Eskişehir'de 81 yaşındaki adam merdiven boşluğunda ölü bulundu, ölümü şüpheli - Son Dakika
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Eskişehir'de 81 yaşındaki adam merdiven boşluğunda ölü bulundu, ölümü şüpheli

Eskişehir\'de 81 yaşındaki adam merdiven boşluğunda ölü bulundu, ölümü şüpheli
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Eskişehir Odunpazarı'nda 7'nci kattaki evinden çıkan 81 yaşındaki adam, binanın merdiven boşluğunda ölü bulundu. Belediye tabibi ölümü şüpheli olarak değerlendirirken, olay yerine gelen kızı sinir krizi geçirdi.

Eskişehir'de 7'nci kattaki evinden çıktığı öğrenilen 81 yaşındaki vatandaş, binanın merdiven boşluğunda ölü bulundu. Şahsın ölümü belediye tabibi tarafından 'şüpheli' olarak değerlendirilirken, olay yerine gelen kızının "Babam öldü" feryatları yürekleri ağladı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde bulunan 81 dış kapı numaralı binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; binanın 7'nci katında bulunan 19 numaralı dairede yaşayan 81 yaşındaki İhsan D., henüz bilinmeyen bir nedenle evinden çıktı. Zemin kata kadar inen yaşlı adam, merdiven boşluğunda dengesini kaybederek sert zemine düştü. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bahse konu yere gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde İhsan D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen belediye tabibinin yaptığı ilk incelemelerde yaşlı adamın vefatı şüpheli ölüm olarak değerlendirildi.

Acılı kızın feryatları yürekleri dağladı

Acı haberi duyan İhsan D.'nin kızı ise gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan ve ayakta durmakta güçlük çeken acılı kızın, "Babam öldü" diyerek yükselen feryatları ve serzenişleri çevredeki vatandaşların yüreklerini dağladı. Mahalle sakinleri ve polis ekipleri feryat eden acılı kadını güçlükle sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen, bina çevresine güvenlik şeridi çeken polis ve olay yeri inceleme ekipleri, merdiven boşluğunda ve bina çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. İhsan D.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Odunpazarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de 81 yaşındaki adam merdiven boşluğunda ölü bulundu, ölümü şüpheli - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 81 yaşındaki adam merdiven boşluğunda ölü bulundu, ölümü şüpheli - Son Dakika
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