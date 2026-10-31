Eskişehir'de 83 yaşındaki adamın şüpheli ölümüyle ilgili polis soruşturma başlattı - Son Dakika
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Eskişehir'de 83 yaşındaki adamın şüpheli ölümüyle ilgili polis soruşturma başlattı

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Eskişehir\'de 83 yaşındaki adamın şüpheli ölümüyle ilgili polis soruşturma başlattı
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Eskişehir\'de 83 yaşındaki adamın şüpheli ölümüyle ilgili polis soruşturma başlattı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yalnız yaşayan 83 yaşındaki adamdan 2 gündür haber alamayan oğlu, babasını evde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin ölümü belirlemesinin ardından belediye tabibinin şüpheli değerlendirmesiyle polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Eskişehir'de 2 gündür kendisinden haber alınamayan ve oğlu tarafından evde cansız bedeni bulunan 83 yaşındaki yaşlı adamın şüpheli olarak değerlendirilen ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Ömerağa Mahallesi Hatboyu Caddesi 99 numaralı binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan 83 yaşındaki R.A.'dan 2 gündür haber alınamaması üzerine şüphelenen oğlu, kontrol etmek için babasının evine gitti. Eve giren şahıs, babasını hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, R.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın ölümünün belediye tabibi tarafından şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine adrese olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
EskişehirTepebaşı3. SayfaGüncelPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 83 yaşındaki adamın şüpheli ölümüyle ilgili polis soruşturma başlattı - Son Dakika
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