Eskişehir'de 9 sürücü ve 462 araç plakasına cezai işlem uygulandı

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Eskişehir'de 9 sürücü ve 462 araç plakasına farklı ihlallerden dolayı polis ekiplerince cezai işlem uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 24 ile 31 Temmuz tarihleri arasında abart egzozlu araç ve hatalı paklanmalara yönelik denetim yapıldı. Ekiplerce yapılan denetimlerde; 9 araç sürücüsüne abart egzozlu araç kullanmaktan, 65 araç plakasına ise yasak olduğu yerlerde duraklamaktan, 397 araca taşıt yolu üzerinde park ihlali yapmaktan gerekli cezai işlemler uygulandı. - ESKİŞEHİR