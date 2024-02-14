Eskişehir'de 90 Şahıs Hapis Cezasıyla Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 90 Şahıs Hapis Cezasıyla Yakalandı

Eskişehir\'de 90 Şahıs Hapis Cezasıyla Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucunda, farklı suçlardan dolayı hapis cezası bulunan 90 şahıs yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın halkın huzur ve güvenliği için yaptığı çalışmalar neticesinde, kesinleşmiş hapis cezası olan şüphelilere işlem yapıldı.

14.02.2024 14:33
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Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışma sonucunda farklı sürelerde hapis cezası bulunan 90 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından halkın huzur ve güven ortamı içerisinde hayatlarını devam ettirebilmesi ve mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, farklı suçlar çerçevesinde farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 90 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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