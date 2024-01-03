Eskişehir\'de Acemi Hırsızın Komik Mücadelesi

Eskişehir'de çaldığı motosikleti apartmandan çıkartmakta güçlük yaşayan acemi hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı.

Geçtiğimiz gün Erenköy Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarına gelen ve yüzünü şapkayla gizleyen şüpheli şahıs, bir apartmanın giriş katında bulunan 26 AGC 934 plakalı motosikleti çaldı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda, motosikleti bulunduğu yerden saniyeler içinde alan şüpheli şahıs, apartman kapısını açmakta güçlük çekince ortaya trajikomik sahneler çıktı. 45 saniye kadar apartman kapısını açmak için mücadele veren acemi hırsız, çaldığı motosikletle kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR