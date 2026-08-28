Eskişehir\'de Aile İçi Darp Olayı

Eskişehir'de meydana gelen aile içi kavgada bir kadın, eşi tarafından darp edildi.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Tunalı Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki bir ikamette aile içinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kadın, eşi tarafından darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri darp edilen kadına müdahalede bulundu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.