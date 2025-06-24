Eskişehir'de AK Parti Standına Saldırı

Eskişehir'de AK Parti standına saldırarak zarar veren ve polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de bir alışveriş merkezi önünde bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi standına alkollü halde saldırıda bulunan şüpheli şahıs M.B.K., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştı. Siyasi Partiler veya Meslek Kuruluşlarının Kullanımında Olan Bina, Tesis veya Eşyaya Zarar Verme suçundan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanma talebiyle sevk edilen şüpheli, sorgusunun ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. - ESKİŞEHİR