Eskişehir'de akrabasını tüfekle tehdit ettiği iddia edilen sanık 5 yıl hapis aldı

Eskişehir'de cezaevindeyken nişanlısıyla görüştüğünü öne sürdüğü akrabasının evine giderek tüfekle tehditler savuran ve araca bindirmeye çalışan sanık, çıkarıldığı mahkemece 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, iddiaya göre cezaevinden çıkan Hasan Hüseyin O.'nun, içerideyken nişanlısı Sılanur K. ile görüştüğünü iddia ettiği akrabası Selim G.'nin evine gitmesiyle meydana geldi. Selim G.'yi telefonla arayarak sokağa çağıran sanık Hasan Hüseyin O., iddiaya göre yanındaki tüfekle şahsı aracına bindirmeye çalıştı. Durumu fark eden Selim G.'nin kardeşleri Samet G. ve Semih G.'nin müdahale etmesi üzerine taraflar arasında arbede yaşandı. Sanığın, kendisini engellemeye çalışan aileye "Kendini bana ailenin önünde öldürtme" diyerek tehditler savurduğu ve aracıyla uzaklaştıktan sonra belirli aralıklarla geri gelerek ikamete ve otomobile ateş açtığı iddia edildi. Açılan davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti sanık hakkında kararını açıkladı.

"Bana 'Annenin önünde öldürürüm sizi' dedi"

Duruşmada müşteki olarak dinlenen Samet G., sanığın abisini zorla araca bindirmeye çalıştığını belirterek, "Abimi arabaya bindirmeye çalıştı, ben engel oldum. Bana 'Annenin önünde öldürürüm sizi' dedi. 5-10 dakika ara ile evimizin önüne gelip evimize, arabamıza ateş etti. Arabanın içerisinden ateş etti, abim arabaya binmek istemeyince ona araç içinden silah doğrulttu. Bana 'Kendini öldürtme' şeklinde sözler söyledi, sonrasında aracıyla uzaklaştı" dedi.

"Yanlışlıkla kendi aracının tabanına ateş açtığını öğrendik"

Müşteki Selim G. ise sanığın iddialarını reddederek şunları söyledi:

"Beni aradı, aşağı indim. Bana tüfek gösterip arabaya bindirmeye zorladı. Kardeşim 'Ben abimi tek göndertmem' deyince, kardeşime 'Ailenin önünde kendini bana öldürtme' dedi. Annem de o sıra camdan izliyordu. Bize ateş açtı, gitti ve daha sonra tekrardan gelerek arabamıza ateş açtı. Araçta silah olmadığını söylüyor ama ben daha sonrasında öğrendim ki arabasında yanlışlıkla ateş açmış, tabanının delik olduğunu biliyoruz. İncelenmesini talep ediyoruz. Sanık zaten benim akrabamdır, cezaevinde görüşmeye bile gitmişimdir. Nişanlısı ile kesinlikle bir ilişkim yoktu."

Diğer müşteki Semih G. de duruşmada söz alarak abisinin anlattıklarının doğru olduğunu beyan etti.

"Ateş edecek olsam yaralanırlardı, beraatimi talep ediyorum"

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Hasan Hüseyin O. ise savunmasında, "Cezaevindeyken beni kız arkadaşımla aldattığı için konuşmaya gittim. Ben Selim G. ile konuşmaya gittim, diğerleri sonradan geldi. Sadece Selim'le sıkıntım var, diğerlerini tanımıyorum; sadece kardeşleri olduklarını biliyorum. Sevgilimin adı Sılanur. Öncesinde Selim'i aramıştım, 'Aşağı in geliyorum' demiştim. Üstümde silah veya tüfek yoktu. Olay yerinde bulunan av tüfeği ve plastik tapası bana ait değildir. Belirtilen adrese gittim, o adreste birçok akrabam var ama kimseye ateş etmedim. 5-10 metreden ateş edecek olsam müştekiler yaralanırdı. Arabayı yeni aldım, tabanında delik varsa bilemiyorum, kuzenimden aldığım için bakmadım. İfadeleri kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

5 yıl hapis cezası verildi

Sanık avukatı ise müvekkilinin asıl suçu işlediğine dair somut bir kanıt bulunmadığını ileri sürerek beraatini talep etti. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın, Selim G.'ye yönelik eyleminden dolayı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', diğer müştekilere yönelik eylemlerinden dolayı ise 'tehdit' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, yargılama sonucunda sanık Hasan Hüseyin O.'yu 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.