Eskişehir'de Alkol Krizi - Son Dakika
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Eskişehir'de Alkol Krizi

Eskişehir\'de Alkol Krizi
20.07.2026 09:52
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Yüksek alkol alan bir şahıs, yardım teklifine direndi. Kimliği belirsiz kişi hastaneye götürüldü.

Eskişehir'de yüksek miktarda alkol alması sebebiyle yol kenarında baygınlık geçiren ve kafasında yara olduğu görülen kimliği belirsiz bir şahıs, kendisine yardım etmeye çalışan sağlık ekiplere tepki göstererek, "Sen beni tanıyor musun?" dedi.

Olay, Merkez Yeni Mahalle Vatan Caddesi'nin Porsuk Çayı'na yakın mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, aşırı alkollü olduğu anlaşılan şahsın kafasında kanamalı bir yara olduğu görüldü. Üzerinden kimlik çıkmayan yaralı şahsa ilk müdahale yapılmak istendi. Ancak bir anda kendine gelerek taşkınlık çıkaran şahıs, ekiplerin yardımını reddederek tedaviyi kabul etmedi.

"Sen beni tanıyor musun?" diyerek direndi

Kafasındaki yaraya ve ayakta durmakta güçlük çekmesine rağmen sağlık görevlilerine ile polislere zorluk çıkaran şahıs, çevredeki vatandaşlara şaşırttı. Kendisini sakinleştirmeye ve güvenli bir şekilde ambulansa almaya çalışan görevlilere direnen kimliği belirsiz vatandaş, "Sen beni tanıyor musun?" diyerek tepki gösterdi. Ekiplerin uzun süren ikna çabalarına rağmen sakinleşmeyen şahıs, polis nezaretinde bölgeden uzaklaştırılarak hastaneye yönlendirildi. Olayla ilgili tutanak tutulduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Alkol Krizi - Son Dakika

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