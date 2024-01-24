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Eskişehir'de alkol tüketenlere yönelik denetim: 1 sürücüye 8 bin 700 TL ceza - Son Dakika
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Eskişehir'de alkol tüketenlere yönelik denetim: 1 sürücüye 8 bin 700 TL ceza

Eskişehir'de, şehir manzarasına hakim bölgelere araçlarla gelerek alkol tüketen şahıslara yönelik denetim gerçekleştirildi. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 36 şahıs ve 18 araç sorgulandı. Denetimler sonucunda, 1 sürücüye 'Dur İhtarına Uymamak' ve 'Makas Atmak' suçlarından toplamda 8 bin 700 TL para cezası uygulandı.

Eskişehir\'de alkol tüketenlere yönelik denetim: 1 sürücüye 8 bin 700 TL ceza
24.01.2024 - 11:01,
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Eskişehir'de şehir manzarasına hakim bölgelere araçlarla gelerek alkol tüketen şahıslara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Karapınar Mahallesi'nde bulunan TOKİ Seyir Tepesi, Kırsal Sokak, Şehir Sokak ve çevresinde araçlarla gelerek alkol alan şahıslara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 36 şahıs ve 18 araç sorgulanırken, 1 sürücüye 'Dur İhtarına Uymamak' ve 'Makas Atmak' suçlarından, toplamda 8 bin 700 TL para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Eskişehir, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de alkol tüketenlere yönelik denetim: 1 sürücüye 8 bin 700 TL ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de alkol tüketenlere yönelik denetim: 1 sürücüye 8 bin 700 TL ceza - Son Dakika
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