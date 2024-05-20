Eskişehir'de Alkollü Sürücü İkinci Kez Ehliyetini Kaybetti - Son Dakika
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Eskişehir'de Alkollü Sürücü İkinci Kez Ehliyetini Kaybetti

Eskişehir\'de Alkollü Sürücü İkinci Kez Ehliyetini Kaybetti

Eskişehir'de alkollü bir sürücü, kaza yaptıktan sonra ikinci kez ehliyetini kaybettiğini söyledi. Sürücü, daha önce de alkollü olduğu için ehliyetini kaybettiğini belirtti. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücüye 21 bin 52 TL para cezası kesildi.

20.05.2024 10:29
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Eskişehir'de dün gece kaza yapan sürücü, ehliyetini alkolden ikinci kez kaybettiğini söyleyerek, "Yapacak bir şey yok, ikinci kez kaybettim. Önceki de alkoldendi, yine alkolden" dedi.

Eskişehir çevreyolu Ankara istikametinde ilerleyen 09 AAE 258 plakalı otomobilin sürücüsü H.A.S. (24), iddiasına göre, bir tırın arkasından çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontroden çıkan otomobil metrelerce sürüklendikten sonra yolun orta şeridinde kaldı. Olay yerine polis ekibi sevk edildi. Aracı ağır hasar almasına rağmen kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü H.A.S.'nin rahat tavırları şaşırttı. Polislere çok az alkol kullandığını ve alkometreye üflemek istemediğini söyleyen sürücünün 2.08 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye polis ekiplerince 21 bin 52 TL para cezası kesildi.

"Alkolden kaybettim, şu an tekrar geri alacaklar galiba"

Polisin işlemlerinin ardından İHA muhabirine kazanın nasıl olduğuna dair röportaj veren H.A.S., geçtiğimiz eylül ayında ehliyetini aldığını ve ikinci kez alkolden ehliyetinin alındığını belirtti. H.A.S., "Uluönder Mahallesi'nden yola çıktım. 70-80'le ilerlerken bir tır arkamdan dokundu ve sağa doğru arabam ilerlemeye başladı. Arabam ilerlemeye başlayınca bir anda ben de dengeyi sağlayamadım. ve araba dönmeye başladı. Kendi etraf Dönünce sağa vurunca da şöyle söyleyeyim, yastıklar açıldı. Yastıklar açınca yüzümü oraya doğru vurdum. Hani şu şekilde ehliyetimi, eylülün sonunda aldım. Daha önce alkolden, kaybettim. Şu an tekrar geri alacaklar galiba. Yapacak bir şey yok. İkinci kez kaybettim. Önceki de alkoldendi, yine alkolden. Allah razı olsun. Teşekkür ederim hepinizden" dedi.

Verdiği röportaj sonrası otomobilinin tamponunu taşıyan H.A.S., aracı çekiciye bindirilirken bayıldı. Arkadaşlarının tuttuğu H.A.S.'nin bir süre sonra kendine geldiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Alkollü Sürücü İkinci Kez Ehliyetini Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Alkollü Sürücü İkinci Kez Ehliyetini Kaybetti - Son Dakika
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