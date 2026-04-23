Eskişehir'de Alkollü Sürücüyle Çocuk Arasında Kaza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Alkollü Sürücüyle Çocuk Arasında Kaza

23.04.2026 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de alkollü sürücüyle 15 yaşındaki çocuğun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Eskişehir'de alkollü sürücünün kullandığı otomobil ile 15 yaşındaki çocuğun idaresindeki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası sürücülere ve araç sahibine toplamda 117 bin 150 TL para cezası uygulandı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Cömert Sokak üzerinde seyir halinde olan T.U.Ö. (46) idaresindeki 26 AKS 150 plakalı otomobil ile Çimenler Sokak'tan çıkan 15 yaşındaki E.S. idaresindeki 26 AHD 389 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki H.D.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alkollü sürücüye ve ehliyetsiz gence ceza yağdı

Polis ekiplerince yapılan incelemede, otomobil sürücüsü T.U.Ö.'nün 1.43 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücüye; 'alkollü araç kullanmak', 'kaza yerinde tedbir almamak', 'trafiği tehlikeye sokmak' ve 'eski tip ehliyetle araç kullanmak' suçlarından toplam 33 bin 431 TL para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 6 ay el konulurken, otomobili de 6 ay süreyle bağlandı.

Hafif ticari aracı kullanan 15 yaşındaki E.S.'ye ise 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'trafiği tehlikeye sokmak' ve 'kaza yerinde önlem almamak' suçlarından 43 bin 719 TL ceza yazıldı. Ayrıca aracın sahibi olan babasına da 40 bin TL idari para cezası uygulandı.

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul saldırganının annesi neden tutuklandı Savcılıktan açıklama var Okul saldırganının annesi neden tutuklandı? Savcılıktan açıklama var
Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Hürmüz’de el konulan gemiden çıkanlar Trump’ı rahatsız etti Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı
Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi

23:51
Okan Buruk: Eğer hatalı biri varsa, o isim...
Okan Buruk: Eğer hatalı biri varsa, o isim...
23:34
’’Biliyorduk’’ diyen Volkan Demirel, Galatasaray’ın zayıf karnını açıkladı
''Biliyorduk'' diyen Volkan Demirel, Galatasaray'ın zayıf karnını açıkladı
23:07
TBMM’de kabul edildi Memur kadınların doğum izni artırılıyor
TBMM'de kabul edildi! Memur kadınların doğum izni artırılıyor
22:26
Bir sürpriz daha Fenerbahçe’den sonra Galatasaray da kupaya veda etti
Bir sürpriz daha! Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da kupaya veda etti
22:07
Japonya’nın Iwate eyaletinde orman yangını
Japonya'nın Iwate eyaletinde orman yangını
22:06
Sincan’da öğrenci tabancayla okula geldi
Sincan'da öğrenci tabancayla okula geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 00:19:47. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.