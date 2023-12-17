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Eskişehir'de araç tramvay direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de araç tramvay direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, tramvay yolundaki direğe çarpıp ikiye bölünürken, olayda sürücü hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

Eskişehir\'de araç tramvay direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
17.12.2023 - 12:38,
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Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, tramvay yolundaki direğe çarpıp ikiye bölünürken, olayda sürücü hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Battal Berke Zegrek idarisinde olan ve içeresinde 3 yolcu bulunan 26 AFV 558 plakalı sedan otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Savrulan araç, banketi aşarak tramvay yoluna geçip katener direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis sevk ekibi sevk edildi. Kazada araç sürücü Battal Berke Zegrek ağır yaralı olarak kaldırıldığı, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunanlardan; Cihat Zegrek ağır yaralı olarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, genel durumu iyi olan yaralılar Kadir Eren Yaşar ve Nurhan Sena Gümüş ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Şehir Hastanesi, Odunpazarı, Eskişehir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de araç tramvay direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de araç tramvay direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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