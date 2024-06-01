Eskişehir\'de Aranan Şahıs Yakalandı

3.Sayfa

Eskişehir'de polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda 8 yıl 6 ay 23 gün kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, 31 Mayıs tarihinde aranan şahıslara yönelik çalışmalar yapıldı. Bir adrese yapılan çalışmalarda İ.K. isimli bir şüphelinin 'Gece Vakti Yapma ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından arandığı ve 8 yıl 6 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli hakkında gerekli işlemlerin sürdürüldüğü belirtildi. - ESKİŞEHİR