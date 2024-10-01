Eskişehir'de Aranan Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı

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Eskişehir'de 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 25 yıl 60 gün hapis cezası ile aranan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 30 Eylül 2024 tarihinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Bu çerçevede, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan aranan şahıs yakalandı. Toplam 25 yıl 60 gün hapis cezası bulunan O.D. isimli şahıs gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR