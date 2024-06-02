Eskişehir'de yapılan asayiş uygulamasında 2 bin 198 kişiye kimlik sorgusu yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de yapılan asayiş uygulamasında 2 bin 198 kişiye kimlik sorgusu yapıldı

Eskişehir\'de yapılan asayiş uygulamasında 2 bin 198 kişiye kimlik sorgusu yapıldı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 2 bin 198 kişiye kimlik sorgusu yapıldı. Ayrıca 72 umuma açık yer ve 396 araç kontrol edildi. Yapılan çalışmalarda 2 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi ve uyuşturucu, silah gibi çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise 21 sürücüye ceza yazıldı.

02.06.2024 12:34
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Eskişehir'de polis ekiplerince, kent merkezinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 2 bin 198 şahsa kimlik sorgusu yapılırken, 72 umuma açık yer ve 396 araç kontrol edildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 88 personel ve 1 çevik kuvvet personelinin katılımıyla dün akşam saatlerinde İsmet İnönü ile Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda asayiş uygulaması yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda 2 bin 198 şahsın kimlik sorgulaması yapılırken, 2 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Ayrıca 2 araçta yapılan aramalarda, 4,40 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız tüfek, tüfeğe ait 30 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 14 adet fişek ele geçirildi. Bunun yanı sıra 72 umuma açık yer denetlenirken, 2 işletmeye işlem yapıldı.

Ayrıca trafik denetimlerinde 396 araç kontrol edilirken, 21 sürücüye çeşitli ihlallerden ceza yazıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de yapılan asayiş uygulamasında 2 bin 198 kişiye kimlik sorgusu yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de yapılan asayiş uygulamasında 2 bin 198 kişiye kimlik sorgusu yapıldı - Son Dakika
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